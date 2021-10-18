Новосибирск, 18 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2741 пациент, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 290 человек, на ИВЛ — 51 пациент», — говорится в оперативном сообщении.

Напомним, что по данным на утро сегодня, 18 октября, за минувшие сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 250 случаев.