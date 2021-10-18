Москва, 18 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет даже на уровне 70−80% не обеспечит полной защиты от коронавируса населения. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вирус изменился и частично пробивает защиту. Вакцина работает, но хуже, чем раньше. А в-третьих, вакцинированные могут быть заразными для остальных. Могут переносить инфекцию бессимптомно, но при этом принести её к своему родственнику или коллеге, который не вакцинирован», — заявил Лукашев.

«Если раньше была надежда, что кому-то удастся отсидеться, не вакцинироваться, а просто переждать, пока все остальные перебьются, то сейчас очевидно, что такая практика не сработает», — указал он.