Вашингтон, 18 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19 на 85-м году жизни. Об этом 18 октября сообщила его семья на официальной странице американского политика в соцсети Facebook.

Пробирка Колина Пауэлла

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«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного штаба, скончался сегодня утром из-за осложнений от COVID-19», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что бывший госсекретарь США полностью прошел вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря США с 2001 по 2004 год и был первым чернокожим на этой должности. С 1958 по 1993 год служил в американской армии, где прошел путь от младшего лейтенанта до генерала. Воевал во Вьетнаме, после чего был советником президента Рональда Рейгана по военным вопросам с 1987 по 1989 год. С 1989 по 1993 год возглавлял Объединенный комитет начальников штабов армии США.