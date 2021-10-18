Таллин, , 15:12 — REGNUM Центристская партия утратила в столице Эстонии единоличную власть, а это значит, что победившие на местных выборах в сумме по общему числу голосов партии должны будут создавать правящую коалицию, а это непросто. Об этом сообщил портал rus.err.ee.

Таллин Diego Delso

Отмечается, что часть призывавших «отстранить центристов» от власти партий теперь вступила в острую полемику друг с другом

Так, после оглашение предварительных результатов местных выборов лидер социал-демократов Индрек Саар заявил, что соцдемы не видят реальной возможности войти в одну коалицию с национал-консерваторами EKRE.

Однако без голосов соцдемов создать в Таллине коалицию без центристов не получится, отмечают эксперты. В свою очередь EKRE отрицает какую-либо возможность коалиции с центристами, как и партия Isamaa.

Действующий мэр Таллина и вице-председатель Центристской партии Кылварт заявил местным СМИ, что если другие партии сами захотят вступить с центристами в переговоры о коалиции, то партия не откажется от ответственности и готова к таким переговорам. Он добавил, что центристы не вступят в коалицию с партией, с которой будет невозможна реализация центристской программы.

По итогам прошедших 17 октября 2021 года муниципальных выборов центристы получили 38 из 79 мест в Таллинском горсобрании. Это означает, что они впервые с 2005 года утратили в столице абсолютное большинство, позволявшее им управлять Таллинном единолично.