Подгорица, 18 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 549 учеников и 145 преподавателей, сообщает министерство образования.

http://www.eduportal44.ru Класс

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

295 учеников заразились в начальных школах, 240 — в средних школах и 14 детей — в дошкольных учреждениях. Наибольшее количество инфицированных учителей было зарегистрировано в начальных школах, где было зарегистрировано 72 зараженных учителя, в средних школах — 45 и в дошкольных учреждениях — 28.