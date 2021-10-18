Иерусалим, 18 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. С 21 октября жителей Израиля начнут прививать от COVID-19 вакциной производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал «12 Кешет» со ссылкой на источники в минздраве.

Gencat Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

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Данный препарат предполагается распределять среди граждан в возрасте от 18 лет и по направлению лечащего врача. Получить направление на прививку данной вакциной можно людям с непереносимостью вакцин от COVID-19, созданных по другой технологии, и гражданам, которые опасаются прививаться вакцинами Moderna и Pfizer по причине их инновативности. Возможны также другие варианты назначения AstraZeneca, на усмотрение врача.

Неделей ранее представители телекомпании сообщали, что вакцину AstraZeneca Израиль закупит по рекомендации консультирующих минздрав экспертов. На начальном этапе в стране будет доступно несколько тысяч доз препарата.