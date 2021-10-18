Олимпия, Греция, 18 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Церемония зажжения Олимпийского огня для зимних игр в Пекине 2022 года завершилась в Древней Олимпии 18 октября, сообщает AMNA. Церемония прошла без присутствия зрителей из-за мер защиты от коронавируса.

Publicdomainpictures.net Олимпийские кольца

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Олимпийский огонь был зажжен после полудня солнечными лучами в храме Геры в Древней Олимпии.

«В эти трудные времена, которые мы все еще переживаем, зимние Олимпийские игры в Пекине станут важным моментом для того, чтобы приблизить людей к духу мира, дружбы и солидарности», — заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу присутствовала на церемонии зажжения Олимпийского огня. После окончания церемонии президент заявила: «Зажжение Олимпийского огня на священной территории Древнего Олимпа наполняет нас благоговением и гордостью. Символ духовного света, Олимпийский огонь, начиная свое путешествие на Зимние игры в Пекине, несет послание примирения между народами, мира и благородного соперничества».

В заключение она поблагодарила главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его решительную поддержку олимпийской идеи, с тем чтобы олимпийское движение внесло свой вклад в построение лучшего мира посредством спорта.