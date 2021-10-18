Тбилиси, 18 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В правительстве Грузии не рассматривают введение принудительных мер для стимулирования населения прививаться от COVID-19. Об этом 18 октября сообщила глава минэкономики республики Натия Турнава на брифинге.

Пункт вакцинации

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Она отметила, что в ряде стран используют не прямые принудительные меры, а косвенные, например, запрещают непривитым посещать рестораны и торговые центры. В Грузии подобные меры также не планируется использовать.

«Мы пока не рассматриваем принудительные меры, хотя, лично я приветствую инициативу отдельных бизнесов стать носителями т.н. «зеленого статуса», и они вправе ввести определенные регуляции внутри своих объектов», — сказала Турнава.

Стоит отметить, ранее в Грузии некоторые рестораны без распоряжения властей объявили, что будут обслуживать только тех клиентов, которые прошли курс вакцинации от COVID-19. Всего в стране привилось более 31% взрослого населения.