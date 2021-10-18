Москва, 18 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Минтруд РФ ожидает, что к 2040 году в России будет проживать порядка 43 млн граждан в возрасте 65+, в связи с этим министерство намерено реализовать единую систему ухода за нуждающимися в этом пожилыми людьми и инвалидами, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«На сегодняшний день видим, что с учетом роста продолжительности жизни к 2040 году мы видим увеличение роста числа граждан с возрастом 65+. То есть если на сегодняшний день у нас таких граждан порядка 33 млн человек, то к 2024 году это будет плюс 10 млн человек. С учетом этого мы четко понимаем, что нам необходимо выстраивать на уровне государства целостную систему поддержки граждан соответствующей возрастной категории», — завил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Решением этого вопроса может стать система долговременно ухода, отметил министр.

«Сейчас она пилотируется в 24 субъектах РФ, со следующего года (2022 — ред.) мы добавляем еще семь субъектов РФ, но постепенно мы должны перейти от режима пилота к режиму полноценной реализации этой системы на территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением», — сказал он.

Министерство сейчас отрабатывает объем показателей, услуг, внутреннее содержание услуг, объемы и потребности в этих услугах по конкретным категориям граждан.

«По истечении 2021−2022 года мы можем обладать целостным понимаем, как должна работать система на территории РФ», — подчеркнул Котяков.