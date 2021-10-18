Джакарта, 18 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 626 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По состоянию на 18 октября в Индонезии выявили 4 235 384 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 1593 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 075 011 жителей.

В период с 17 по 18 октября от COVID-19 умерли 47 человек. Эпидемия унесла жизни 142 999 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 17 374 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, начиная с 19 октября.