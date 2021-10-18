Минск, 18 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках приостановлено минздравом Белоруссии для совершенствования лечения пациентов с COVID-19. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

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«Министерством здравоохранения подписан приказ, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это касается диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказания реабилитационной помощи, выполнения физиотерапевтических процедур, лечения в отделениях дневного пребывания и оказания плановой стоматологической помощи.

Кроме того, отмечается, что такое решение принято «с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».

Отметим, за прошедшие сутки в Белоруссии было выявлено 1956 новых носителей коронавируса, в результате чего их общее число достигло 573 943.