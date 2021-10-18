Брюссель, 18 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Европейская комиссия сделает все возможное, чтобы ускорить рассмотрение оперативных планов, представленных Грецией на новый период финансирования 2021−2027 годов. Об этом заявила комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра Афинско-Македонскому информационному агентству 17 октября.

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В комментариях в кулуарах Европейской недели регионов и городов в Брюсселе Феррейра объяснила процесс следующим образом: «После утверждения общего плана в принципе у страны есть три месяца, чтобы предложить оперативные планы, и пять месяцев у Комиссии, чтобы проанализировать их. Чем более надежными будут планы, тем меньше времени у Комиссии также будет на их анализ».

Она подчеркнула, что проблема не в средствах, а в качестве программ, которые представляются на рассмотрение. Греция была лидером в подготовке общего плана, и Комиссия сделает все возможное, сказала она, чтобы ускорить рассмотрение тех программ, которые действительно более необходимы в Греции и в завершении которых страна больше всего заинтересована.

Напомним, Греция получит в общей сложности почти 77 миллиардов евро в течение следующих семи лет, чтобы помочь ускорить восстановление своей экономики. Финансирование будет осуществляться за счет:

а) Соглашения о партнерстве (PA) для Рамок развития на 2021−2027 годы (новый NSRF), утвержденного Комиссией в конце июля 2021 года, с выделением 26,2 миллиарда евро, из которых 5,3 миллиарда — национальный взнос;

б) 18 миллиардов евро субсидий Фонда восстановления и устойчивости ЕС и 13 миллиардов кредитов;

в) новых фондов общей сельскохозяйственной политики и других пакетов ЕС.

Феррейра сказала, что финансирование после пандемии напомнило ей о Плане Маршалла после Второй мировой войны. Как она объяснила: «Я хочу сказать, что у нас был этот глубокий кризис, но в данном случае у нас есть «План Маршалла» — у нас есть план, на самом деле исторический, надежный и сильный».

Однако, предупредила она, «это не деньги, которые можно использовать как обычно. Это деньги, которые нужно инвестировать, а не тратить. Они инвестируются в более прочное и устойчивое общество и экономику на будущее, и Греция прилагает все усилия, чтобы быть в этом лидером».