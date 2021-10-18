Ереван, 18 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 11 204 исследования на коронавирус, из которых 1192 дали положительный результат. Об этом 18 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 283 183 носителя коронавируса. Из них 254 932 справились с инфекцией, в том числе 996 — за последние сутки.

В больницах находятся 1212 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7039 пациентов с COVID-19, из которых 28 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 11 466 тестов на коронавирус 1697 были с положительным результатом. 790 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 24 пациента с COVID-19.