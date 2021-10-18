Ташкент, 18 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Узбекистан до конца текущего месяца получит 800 тысяч доз немецкой вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech и 1,7 млн доз китайской Sinovac. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Узбекистана.

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Также сообщается, что в самой стране планируется произвести 15,5 миллионов доз вакцины ZF-UZ-VAC2001 и более 633 000 доз двухкомпонентной вакцины Sputnik V.

В ведомстве отметили, что в результате до конца октября Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья получит 18,9 миллиона доз вакцин.

Напомним, на сегодняшний день в Узбекистан доставлено 28 687 988 доз вакцины от COVID-19. Ожидается, что к концу года эта цифра превысит 47 миллионов доз.