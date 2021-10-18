Брюссель, , 14:28 — REGNUM Необходимо усиление санкций в отношении официального Минска, однако правительства стран Евросоюза пока не могут договориться о том, какие дополнительные шаги должен предпринять Брюссель в своём «пятом пакете» санкций. Об этом 18 октября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

«Разумеется, дополнительные меры нужны», — сказал он, комментируя перспективу принятия Евросоюзом «пятого пакета» санкций в отношении белорусских предприятий, чиновников, силовиков и пропагандистов.

Говоря о новых ограничительных мерах, он напомнил о согласованном принятии такого решения и предложил подождать предложений правительств стран ЕС. При этом глава дипломатии ЕС отметил важность «решительных шагов», проведя параллели между гуманитарными катастрофами в Белоруссии и Эфиопии.

Напомним, также 18 октября в Минске Александр Лукашенко провёл совещание с чиновниками и силовиками, обвинив «коллективный Запад» в подготовке новой революции, целью которой якобы является «уничтожение независимости нашего государства». При этом, по словам Лукашенко, страны Запада поддерживают белорусских экстремистов и террористов, применяют санкции и методы психологической войны.

США, ЕС и их партнёры усилили давление на официальный Минск после президентской кампании 2020 года, по итогам которой основные конкуренты Лукашенко оказались в тюрьмах и в эмиграции. Массовые протестные выступления были жестоко подавлены. Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года.

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