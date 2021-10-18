Киев, 18 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. На Украину доставлена очередная партия международной технической помощи от правительства США. Об этом 18 октября сообщили в министерстве обороны страны.

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«Это вторая партия от американских партнёров для нужд вооружённых сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США», — отмечено в сообщении на сайте ведомства.

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Вторая партия прибыла в Украину спустя неделю, после доставки первой части военной помощи, которую ввезли 10 октября. В неё вошли медицинское имущество, оружие, боеприпасы, высокоточное оружие и радиолокационное наблюдение на $60 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Украина получила материально-техническую помощь от США на сумму свыше $2 млрд.