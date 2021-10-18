Чебоксары, 18 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор 60-летнему жителю Самарской области, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера. Одной из жертв стала десятилетняя девочка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забытые в песочнице детские игрушки

Правоохранители установили, что вечером 5 июня 2021 года фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из сёл Шемуршинского района, подошёл к гулявшей десятилетней девочке и оголил половой орган, предложив также иные действия сексуального характера. Школьница убежала от злоумышленника.

Следствие также выяснило, что 60-летний житель Самарской области проник в дом к 45-летней сельчанке и попытался её изнасиловать.

Мужчина арестован. Суд признал его виновным в действиях сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), незаконном проникновении в дом (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Приговором суда мужчине назначено 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 года. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канашском районе Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении 62-летнего мужчины. За надругательство над малолетней внучкой он получил более девяти лет строгого режима.

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