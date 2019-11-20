Чебоксары, , 15:50 — REGNUM В Канашском районе Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении 62-летнего мужчины, которого обвинили в надругательство над малолетней внучкой. Он получил более девяти лет строгого режима, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием и установлено, что в январе и декабре 2018 года, а также в июле 2019 года 62-летний подсудимый, находясь дома в одном из населенных пунктов Канашского района, совершал в отношении десятилетней внучки насильственные действия сексуального характера.

Канашский райсуд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). Мужчина получил наказание в виде девяти лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое уголовное дело о сексуальном насилии, когда жертвами становятся родственники. В августе 2019 года в Цивильском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего чебоксарца, которого обвиняют в сексуальном надругательстве над трёхлетней племянницей. В Урмарском районе перед судом предстал 43-летний житель, которого обвинили в разврате и насильственных действиях в отношении 12-летней дочери. В Новочебоксарске направлено в суд дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери.