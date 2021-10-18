Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В минувшие выходные, 16−17 октября 2021 года, Смольный провел очередной антиковидный рейд по центру Петербурга. В результате из-за нарушения ограничений, введенных на время пандемии, закрылись два бара и был остановлен концерт Васи Обломова.

Пресс-служба ККИ Антиковидный рейд по клубам Петербурга

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Как сообщили 18 октября в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ), рейд проходил в объектах общественного питания и досуга на территории Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Приморского районов Петербурга.

Нарушения были выявлены в восьми заведениях. Например, в трех барах, расположенных на улицах Ильюшина, Бухарестской и Ждановской, посетители курили кальяны. Три заведения на улице Рубинштейна, бар на улице Ломоносова и ночной клуб на улице Думской продолжили принимать посетителей после двух часов ночи. Также в заведениях отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов. Деятельность двух баров-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.

«В отношении владельцев объектов общепита, не обеспечивших соблюдение стандартов безопасной безопасности, ведется работа по возбуждению административных производств. За допущенные нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц», — напомнили в ККИ.

В список нарушителей попала и концертная площадка на Пироговской набережной. Субботний концерт музыканта Васи Обломова там проводился без согласования с комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Кроме того, численность зрителей в два раза превысила допустимое количество, установленное постановлением городского правительства.

«Организация, не соблюдающая меры санитарной безопасности, будет привлечена к административной ответственности», — добавили в комитете.