Иваново, 18 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Ивановской области сложилась напряжённая ситуация с обеспеченностью стационаров кислородом. Об этом 18 октября в ходе брифинга сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

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«Ситуация очень напряженная. Запас кислорода исчисляется не сутками, а часами. Мы ожидаем небольшую поставку, которая прикроет нас на какой-то период времени, но ситуация тревожная», — отметила Ирина Эрмиш, добавив, что в регионе внутренние ресурсы используются максимально.

По словам Ирины Эрмиш, поставки кислорода в РФ централизованы, ближайшая поставка ожидается в течение суток.

По данным на 18 октября в стационарах Ивановской области в кислородной поддержке нуждаются 1407 пациентов.