Москва, 18 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Компания Chery, которой принадлежит премиальный бренд Exeed, представит в октябре текущего года на авторынке России новый внедорожник Exeed TXL. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

CheryExeed Exeed TXL

Новинка получила измененный экстерьер, а также изменения в салоне и в списке оснащения.

Так, внутри модели установлен сдвоенный экран мультимедиа и приборной панели на 12,3 дюйма каждый. При этом можно выбрать между цветным и графическим оформлением дисплея «приборки».

С помощью экрана мультимедиа можно менять настройки ассистентов и контролёров безопасности, звукового поля, за формирование которого отвечает система обработки звука и восемь динамиков компании Sony.

Интерьер новинки выполнен с использованием черной кожи, получившей ромбовидный узор. В список оснащения входят: обогрев ветрового стекла, форсунок, заднего стекла и внешних зеркал, рулевого колеса, всех кресел, дефлекторы для задних пассажиров и дистанционный запуск мотора.

Под капотом новинки стоит силовая установка третьего поколения 1.6TGDI, которая сочетается с 7-ступенчатым «роботом» DCT с подрулевыми переключателями.

Производительность мотора равна 186 л. с. С места до «сотни» модель с таким двигателем разгоняется за 9,8 секунды.

Напомним, в августе текущего года компания Chery представила в Китае версию среднеразмерного премиального кроссовера CheryExeed TXL с новым более мощным турбомотором.

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