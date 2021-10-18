Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 госпитализировали 396 заболевших, это на 39 человек меньше, чем было госпитализировано сутками ранее, сообщили 18 октября в городском оперштабе. За сутки из коронавирусных стационаров выписали 133 человека, это на 312 пациентов меньше, чем в предшествующий день.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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В лечащих COVID-19 стационарах в настоящее время находится 7413 пациентов, это на 238 человек больше, чем в предыдущие сутки. В реанимациях находится 654 человека (+8 к уровню предыдущих суток), в том числе 324 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (+11).

В Петербурге на 18 октября развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 43,19% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

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На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 34 959 человек, это на 284 человека больше, чем было сутками ранее. Еще 3689 человек находятся на карантине, 219 — в обсерваторе (пансионат «Балтиец»).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге вновь увеличился и составляет на сегодня 1,23 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Он показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.