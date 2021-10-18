Рига, 18 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Сторонники известного защитника русского языка и прав русских из Казахстана Ермека Тайчибекова, оказавшегося в результате общественной деятельности в местах лишения свободы в республике, написали обращение в российские органы власти. Они просят вмешаться в ситуацию с правами человека и создать двустороннюю комиссию, механизм которой предусматривают договорённости между двумя государствами.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

Автор обращения гражданин Латвии Сергей Муливанов обратил внимание, что в последнее время в Казахстане участились случаи унижения людей по национальным признакам — «дошло до того, что языковые патрули в националистическом угаре уже не могут остановиться и докапываются даже до молоденьких беременных женщин». При этом есть случаи преследования людей, которые не согласны с «политикой возвышения только одной национальности». В качестве примера он приводит дело в отношении правозащитника — этнического казаха Ермека Тайчибекова, который недавно получил семь лет строгого режима за «разжигание межнациональной розни», хотя на деле защищал права русскоязычных жителей республики.

«Доводы его защиты суд даже не выслушал и 12 октября 2021 года отказал в рассмотрении апелляции», — указано в тексте.

Сторонники просят воспользоваться механизмом по защите прав человека, предусмотренным в договоре о дружбе между двумя государствами.

Обращение направлено в МИД России, правительство России, а также в администрацию президента.

Также на заседании правовой секции седьмого Всемирного конгресса соотечественников, живущих за рубежом, делегация из Казахстана предложила включить в резолюцию обращение, адресованное президенту России Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову, о предоставлении Ермеку Тайчибекову российского гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный деятель Ермек Тайчибеков, отстаивавший права русских, приговорён в Казахстане к семи годам строгого режима.