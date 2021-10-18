Пусан, Южная Корея, 18 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. С 19 по 22 октября в южнокорейском Пусане пройдёт форум по борьбе с незаконным рыбным промыслом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Fish.gov.ru Рыбный промысел

По их словам, в мероприятии, организованном южнокорейским министерством и Всемирным морским университетом, примут участие представители правительств ряда стран, крупных международных организаций, таких как Международная морская организация (ИМО), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), а также другие эксперты.

Участники встречи обсудят способы эффективной реализации международных соглашений о незаконном и нерегулируемом рыбном промысле, договорятся о сотрудничестве.

По мнению экспертов, незаконный и нерегулируемый промысел является одной из основных угроз для морских экосистем из-за его потенциальной способности подрывать национальные и региональные усилия по устойчивому управлению рыболовством и сохранению морского биоразнообразия.