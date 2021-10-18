Екатеринбург, 18 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 17 октября обнаружили 596 заразившихся коронавирусом. Из них 91 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 148 908 носителей. Из них выздоровели 136 154.

От COVID-19 скончались ещё 37 пациентов. С начала пандемии погибших от этой болезни стало уже 7047.