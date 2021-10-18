Москва, 18 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет граждан России обеспечивает сдерживание заболеваемости коронавирусом. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ну он образуется — если бы его не было, то сейчас объём занятости рос во много раз быстрее. Но, конечно, того коллективного иммунитета, который сейчас есть, недостаточно. И уже очевидно, что даже 70−80% недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса», — заявил Лукашев.