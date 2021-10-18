Москва, 18 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность природного газа через Украину. Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования на ноябрь.

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Так, «Оператор газотранспортной системы Украины» предложил на аукционе транзитные мощности по двум маршрутам: 9,8 млн куб. м в сутки на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» и ещё 5,2 млн куб. м в сутки — на ГИС «Сохрановка». Все они остались невостребованными.

У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки.

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Добавим, что компания выкупила только треть от предложенной мощности газопровода «Ямал-Европа» —31,4 млн куб. м в сутки из 89 млн куб. м в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на аукционе 20 сентября Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на октябрь. Предложенные «Оператором ГТС Украины» транзитные мощности оказались невостребованными.