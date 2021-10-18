Москва, 18 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Нынешние эпидемиологические антирекорды обусловлены стечением целого ряда обстоятельств. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Причин для высоких темпов несколько: это и вариант «дельта», который и более заразный, и частично пробивает наш иммунитет к вакцинации или предыдущей встречи с вирусом, это и сезон, высокая влажность воздуха и сниженная температура», — заявил Лукашев.

«Это тот факт, что люди намного хуже стали соблюдать нормы. Устали уже носить маски, и в транспорте, и в общественных местах много людей без масок. И это и низкие темпы вакцинации», — указал он.