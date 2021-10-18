Варшава, 18 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска 18 октября на странице в соцсети Twitter сообщил, когда, по прогнозам его ведомства, в стране наступит пик текущей волны пандемии коронавируса.

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«По нашим подсчетам, пик придется на конец ноября и начало декабря. Тогда мы должны быть готовы к наибольшему числу новых заражений, тяжелых случаев COVID-19 и летальных исходов», — написал он.

Он добавил, что к настоящему моменту для больных COVID-19 в Польше подготовлено около 8 тысяч койко-мест, а также 829 аппаратов искусственной вентиляции легких.