Цхинвал, 18 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Южной Осетии с 19 октября вводятся дополнительные карантинные меры. Об этом сообщает агентство «Рес».

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"Я прошу население строго соблюдать рекомендации, которые мы принимаем. Мы должны вместе как общество объединить силы и вместе бороться», — сказал на заседании оперштаба президент республики Анатолий Бибилов.

Сообщается, что из-за ухудшения эпидобстановки в республике приостанавливается работа всех образовательных учреждений. До 1 ноября будут закрыты Юго-Осетинский государственный университет, профтехучилища, школы и детские сады.

Также до 1 ноября запрещена работа детских развлекательных центров, спортивных секций, тренажёрных залов и бассейнов. Наложен запрет на проведение культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий. Похороны и поминки рекомендовано проводить с ограничениями и соблюдением масочного режима.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в октябре заметно ухудшилась эпидситуация. В течение 12 октября в республике выявили «рекордное» число носителей коронавируса в сутки — 120 человек.