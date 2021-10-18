Москва, 18 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Контроль за ношением масок в вагонах метро Москвы усилен, сообщила 18 октября замруководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске в метро

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«Мы усилили контроль за соблюдением масочного режима в вагонах метро. Для этого мы увеличили количество мобильных групп контролёров в поездах метрополитена. Ежедневно порядка 500 контролёров осуществляют контроль масочного режима на общественном транспорте», — сказала она.

Ведущая эфира уточнила, что наказание предусмотрено даже за спущенную маску — нарушитель заплатит 5 тыс. рублей.