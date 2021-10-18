Ватикан, 18 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. ММА-боец Конор Макгрегор разбил нос итальянскому телеведущему и диджею Франческо Фаччинетти. Об этом 18 октября пишет издание Vesti.ru.

Conormcgregor.com Конор Макгрегор

По данным издания, инцидент произошёл на мероприятии в честь крещения сына Макгрегора в Ватикане. Одним из гостей был Фаччинетти. По словам диджея, Макгрегор — «жестокий и опасный человек», который напал на него «без какой бы то ни было причины».

Напоминаем, что в 2019 году Макгрегор избил пожилого гостя одного из ирландских пабов. Тот отказался пробовать виски бренда бойца.