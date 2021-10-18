Москва, 18 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Рост числа симптомов COVID-19 связан с более глубоким изучением этого заболевания. Об этом 18 октября заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По словам эксперта, лечением COVID-19 сейчас занимаются специалисты из разных отраслей медицины. И каждый из них замечает в первую очередь симптомы, которые связаны с его прямой специализацией.

«Когда невропатолог смотрит, он в первую очередь замечает те симптомы, которые он отмечает и при своих основных заболеваниях. Поэтому мы сейчас и имеем такое большое разнообразие симптомов COVID-19. Зависит от того, какие доктора смотрят у нас добавляются новые симптомы. Специалисты более углубленно смотрят те области, которые они лучше знают», — сказал Малышев.