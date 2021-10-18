Москва, 18 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Российские некоммерческие организации (НКО) представили 10 484 проекта на первый конкурс президентских грантов 2022 года. Прием заявок завершился 15 октября. Как сообщили в Фонде президентских грантов, проекты поступили из всех регионов страны. Несмотря на то, что это уже двенадцатый по счету конкурс фонда, 6% НКО представили свои инициативы впервые.

Фонд президентских грантов

Среди популярных грантовых направлений у участников конкурса: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 2 047 инициатив, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 1510 заявок, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 1 506 проектов. Как и прежде, больше всего грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. В этом конкурсе таких проектов — 53%. Инициатив на сумму до 500 тысяч рублей — 32%.

Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2022 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля 2022 года. По сравнению с первым конкурсом президентских грантов 2021 года количество поданных инициатив увеличилось (на 421 заявку), несмотря на выделение грантовых направлений в области культуры и искусства в отдельный конкурс.

Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 110 тысяч проектов. 20 тысяч из них поддержаны в объеме 41 млрд рублей.