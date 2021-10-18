Иваново, 18 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Временный запрет на проведение концертов и цирковых представлений вводится в Ивановской области, о решении оперативного штаба региона сообщила 18 октября на брифинге заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

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Она пояснила, что решение о временном запрете на проведение концертов и цирковых представлений вводится в связи с осложнившейся ситуацией с ковид-заболеваемостью в регионе. При этом запрет не коснется театральных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области все школьники уйдут на каникулы с 25 октября, отдыхать они будут до 7 ноября. При этом студентов на этот период переведут на дистанционный режим обучения.