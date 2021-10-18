Москва, 18 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Отсутствие жёстких карантинных ограничений в Абхазии может привести к тому, что на ноябрьские праздники большинство туристов поедут в эту республику, а не на курорты Краснодарского края. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум, Абхазия

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«Ограничения в Краснодарском крае по COVID-19 повысили спрос на осенние туры в Абхазию. Многие туристы вместо запланированной ранее поездки в Сочи или Адлер отправляются в соседнюю Абхазию», — отмечают эксперты.

При этом специалисты не исключают, что значительная часть российских туристов всё-таки поедет на курорты Кубани, так как там гораздо лучше развита индустрия развлечений. Окончательно это станет известно ближе к концу октября, на который приходится пик бронирования туров на ноябрьские праздники.

Стоит отметить, что Абхазии в последнее время фиксируют «рекордные» показатели по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. В республике действует запрет на массовые мероприятия, а также на работу бассейнов и других спортивных объектов. Но ограничения не касаются гостиниц и санаториев.