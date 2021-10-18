Иваново, 18 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Школьники Ивановской области уйдут на единые каникулы с 25 октября по 7 ноября, информация об этом прозвучала 18 октября на брифинге заместителя председателя регионального правительства Ирина Эрмиш.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она сообщила, что, по решению оперативного штаба, в Ивановской области вводится единый каникулярный период для школ с 25 октября до 7 ноября.

«Самое главное на предстоящий каникулярный период — разобщение коллективов на две недели», — отметила Эрмиш.

Также на период школьных каникул все колледжи и вузы Ивановской области переводятся на дистант, на дистанционный формат переводятся все организации дополнительного образования. Исключение — тренировки членов сборных команд России и Ивановской области, они будут проводиться очно.