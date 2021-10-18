Брюссель, 18 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Евросоюз с начала 2021 года экспортировал свыше 1 млрд доз вакцины от COVID-19, заявила 18 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

«Достигнута важная веха в поставке вакцин от COVID-19 по всему миру. За последние 10 месяцев ЕС экспортировал более 1 млрд доз», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что произведенные в ЕС вакцины были отправлены в более чем 150 стран на всех континентах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения призывает Евросоюз поделиться с Киргизией, Таджикистаном, Украиной и Арменией вакцинами от коронавируса, но на сей раз сделать это до того, как у препарата почти закончится срок годности.