Подгорица, 18 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,4 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 50,6 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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Первую дозу вакцины получили 253 068 человек или 40,8 процента, а вторую — 231 346 человек или 37,3 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.