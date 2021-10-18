В Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу
Джакарта, 18 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Срок действия ограничений продлили на 14 дней, с 19 октября по 1 ноября 2021 года.
Кроме того, власти Индонезии разрешат открыть детские игровые площадки в торговых центрах, увеличить вместимость кинотеатров до 70% и разрешат детям в возрасте до 12 лет посещать туристические достопримечательности.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 2,5 миллиона доз вакцины Pfizer против коронавируса.
Подробнее в материале:Индонезия получила 2,5 млн доз вакцины Pfizer