Джакарта, 18 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Срок действия ограничений продлили на 14 дней, с 19 октября по 1 ноября 2021 года.

Кроме того, власти Индонезии разрешат открыть детские игровые площадки в торговых центрах, увеличить вместимость кинотеатров до 70% и разрешат детям в возрасте до 12 лет посещать туристические достопримечательности.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 2,5 миллиона доз вакцины Pfizer против коронавируса.

Подробнее в материале:Индонезия получила 2,5 млн доз вакцины Pfizer