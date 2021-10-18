Москва, 18 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В России действует лобби, которое препятствует вакцинации населения от коронавируса. Об этом 18 октября заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Вакцинация

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«У нас довольно сильное антивакцинальное лобби. На всех перекрестках, в интернете, во всех социальных сетях так или иначе обсуждают», — сказал Малышев.

Однако перекладывать всю вину за низкие темпы вакцинации на деятельность антивакцинального лобби не стоит, уверен эксперт.

«Кто настроился, что он не будет вакцинироваться, — его никакие доводы не интересуют. Этого человека почти невозможно переубедить — в интернете он будет искать данные, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения», — отметил инфекционист.