София, 18 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Власти Болгарии намерены оспорить решение Россельхознадзора РФ о временном ограничении поставок в Россию болгарских аграрных кормов и кормовых добавок. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария.

Флаги России и Болгарии

По словам болгарских чиновников, соответствующие ограничительные меры РФ ударят по аграрному сектору Болгарии в целом и приведут к банкротству десятков отраслевых предприятий в частности.

«Наша задача — доказать качество соответствующей продукции и в полном объёме вернуть себе российский рынок», — заявил внештатный советник министерства Иван Георгиев.

По его словам, в ближайшее время специальная министерская комиссия проведёт дополнительную проверку работы местных аграриев. «Будем устранять недочёты и докажем конкурентоспособность наших товаров в сегменте российского рынка», — сказал он.

Напомним, Россельхознадзор Российской Федерации объявил о вступлении в силу с 21 октября временных ограничений на импорт в РФ болгарских кормов. Согласно отчёту Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, «болгарской стороной не проводится контроль над наличием в сельхозпродукции компонентов ГМО».