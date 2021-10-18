Термез, Узбекистан, 18 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. По итогам рабочей встречи делегаций Узбекистана и Афганистана в городе Термезе обсужден ряд двусторонних вопросов. Об этом 18 октября сообщил МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Сообщается, что в ходе состоявшихся встреч представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сфере энергетики, международных грузоперевозок и транзита.

«Состоялся также обмен мнениями о развитии связей в сфере образования и гуманитарной области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам реализации инфраструктурных проектов, в частности прокладки линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и строительства железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

В МИД Узбекистана сообщили, что по итогам встреч представителей двух стран достигнут ряд договоренностей по обсужденным вопросам.