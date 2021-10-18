Москва, 18 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с нежеланием населения вакцинироваться. Об этом 18 октября заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Суть в том, что на протяжении последних 18 месяцев мы все время имеем заболеваемость. Она больше, меньше, но она все время сохраняется. И в последнее время заболеваемость стала все выше. Это как ядерная реакция — постепенно расползается и повышается заболеваемость», — сказал Малышев.

По его словам, рост заболеваемости связан с низкой долей вакцинированных от коронавируса. Для борьбы с пандемией, необходимо активнее проводить прививочную кампанию, убежден специалист.