Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ростовской области число желающих привиться от COVID-19 сократилось до минимума. Это следует из опубликованных на сайте донского правительства данных, актуальных на 18 октября, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 1 млн 622,73 тыс. жителей Ростовской области (+ 116 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 542,83 тыс. человек (+ 829 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области эпидемическая ситуация стремительно ухудшается. Наряду с ростом числа случаев заражения коронавирусом заканчиваются ковидные койки для пациентов, которые нуждаются в госпитализации.