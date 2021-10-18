Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В главной инфекционной больнице Санкт-Петербурга — клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина — заявляют о росте количества госпитализаций пожилых пациентов, не прошедших вакцинацию и заболевших COVID-19. Об этом 18 октября сообщил главный врач стационара Денис Гусев.

Елена Молчанова ИА REGNUM Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина

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По его словам, в настоящий момент наблюдается рост госпитализаций пациентов с COVID-19.

«Среди госпитализируемых пациентов в больницу Боткина возросло количество людей старшего возраста, которые не были вакцинированы. Такие пациенты зачастую поступают в тяжелом состоянии, требуют нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии. Выраженная дыхательная недостаточность приводит к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал Гусев.

Главврач указал, что на сегодняшний день единственный эффективный способ защититься от тяжелого течения инфекции — вакцинация. В Петербурге работает более 200 мобильных и стационарных пунктов, где можно привиться от коронавирусной инфекции.

«Можно выбрать одну из зарегистрированных вакцин, в том числе однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», если вы переболели или прививались более шести месяцев назад», — заметил специалист.