Минск, 18 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Александр Лукашенко провёл 18 октября совещание с силовиками и чиновниками по вопросам политической стабилизации. При этом он представил нового министра юстиции — им стал покинувший должность заместителя министра внутренних дел Сергей Хоменко.

Шилов Иван Лукашенко

Из краткого сообщения пресс-службы президента Белоруссии не ясны причины, по которым Лукашенко отправил в отставку Олега Слижевского и назначил на его место Сергея Хоменко. В комментарии к назначению сказано лишь, что это «неординарный шаг».

Приводятся также слова Лукашенко при представлении нового министра на совещании в президентском дворце: «Хорошие крепкие юристы в Минюсте есть. Нужен очень сильный организатор, управленец».

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

Лукашенко также назначил новых руководителей в КГБ. При этом он предупредил спецслужбы о возможности повторения событий 2020 года, которые он ранее он называл «попыткой мятежа» и «блицкрига», а теперь называет «революцией».

Напомним, в должности министра юстиции Олег Слижевский отметился репрессиями в отношении НГО и адвокатов. Министерство ликвидировало старейшую русскую интеллигентскую организацию «Минское общество русской культуры «Русь», отказало в госрегистрации партии «Союз», общественному объединению «Бессмертный полк» и многим другим общественным инициативам. После подавления массовых протестных выступлений 2020 года минюст Белоруссии активно исполнял распоряжение Лукашенко по «зачистке» общественных организаций и политических партий.

Читайте подробности в обзоре: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020