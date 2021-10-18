Афины , 18 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас обвинил премьер-министра страны в «катастрофическом провале в борьбе с коронавирусом и сокрытии правды». Об этом он заявил, выступая в парламенте в понедельник, 18 октября.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

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«Чем больше негативных показателей по заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, тем больше вы перестаете о них говорить, — сказал он. — Каждую неделю мы теряем около 300 человек, то есть небольшую деревню. А вы ведете себя так, как будто коронавируса больше не существует. Вы сами решили покончить с пандемией. В прошлом году в такое время у нас было в общей сложности около 400 потерь. И время от времени вы проводили брифинги в парламенте. Сегодня у нас более 15 000 потерь».

Ципрас обвинил правительство Кирьякоса Мицотакиса в том, что, несмотря на пандемию, оно оставило больницы без персонала и «не смогло достичь цели создания стены иммунитета с помощью всеобщей вакцинации».

Ссылаясь на сравнительные данные, он заявил, что Греция занимает последнее место среди стран Южной Европы (Португалия, Испания, Италия, Кипр и Мальта) по охвату вакцинацией. Она отстает даже от стран Восточной Европы, где полностью вакцинировано менее 60% всего населения, а в европейском рейтинге находится на 20-м месте.

По словам Мицотакиса, сказанным в ответ на эти обвинения, всю политику СИРИЗЫ «пронизывает ложь и дезинформация», а по уровню смертности от COVID-19 Греция демонстрирует средние показатели по Евросоюзу.