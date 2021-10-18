Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Существенно вырос запрос на вакцинацию от коронавируса в Петербурге. Как сообщили 18 октября в городском комитете по здравоохранению, за прошедшую неделю на прививки от COVID-19 записались 34 100 человек. Это на 6250 человек, или на 22%, больше, чем записалось неделей ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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Наиболее популярным способом записи является запись через портал «Здоровье петербуржца», где в режиме онлайн можно выбрать место и время вакцинации. За неделю число записей с его помощью выросло вдвое.

Далее по популярности идут колл-центр по номеру 122 и портал «Госуслуги».

По данным городского оперштаба на 17 октября, в Петербурге полностью вакцинировались от коронавируса более 1 млн 785 тыс. человек. Запас вакцины в городе составляет более 893 тыс. доз.