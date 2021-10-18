Сеул, 18 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

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По их словам, коронавирус был выявлен у 23 человек, среди которых американские военнослужащие и члены их семей, прибывшие в Южную Корею с 22 сентября по 14 октября.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1525.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1050 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 343 445.

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